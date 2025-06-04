IDR - Индонезийска рупия

Индонезийска рупия е валутата на Индонезия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Индонезийска рупия е курсът IDR към USD. Валутният код за рупии е IDR , а символът на валутата е Rp. По-долу ще намерите курсове за Индонезийска рупия и валутен конвертор.