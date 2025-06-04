  1. Начало
IDR - Индонезийска рупия

Индонезийска рупия е валутата на Индонезия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Индонезийска рупия е курсът IDR към USD. Валутният код за рупии е IDR, а символът на валутата е Rp. По-долу ще намерите курсове за Индонезийска рупия и валутен конвертор.

Статистика за Индонезийска рупия

ИмеИндонезийска рупия
СимволRp
По-малка единица1/100 = Сен (остарял)
Символ на по-малка единицаСен (остарял)
Най-популярно конвертиране на IDRIDR към USD
Най-популярна графика за IDRГрафика IDR към USD

Профил на Индонезийска рупия

МонетиЧесто използвани: Rp100, Rp200, Rp500
Рядко използвани: Rp50, Rp1000
БанкнотиЧесто използвани: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
Централна банкаЦентрална банка на Република Индонезия
Потребители
Индонезия, Източен Тимор

