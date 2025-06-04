IDR - Индонезийска рупия
Индонезийска рупия е валутата на Индонезия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Индонезийска рупия е курсът IDR към USD. Валутният код за рупии е IDR, а символът на валутата е Rp. По-долу ще намерите курсове за Индонезийска рупия и валутен конвертор.
Статистика за Индонезийска рупия
|Име
|Индонезийска рупия
|Символ
|Rp
|По-малка единица
|1/100 = Сен (остарял)
|Символ на по-малка единица
|Сен (остарял)
|Най-популярно конвертиране на IDR
|IDR към USD
|Най-популярна графика за IDR
|Графика IDR към USD
Профил на Индонезийска рупия
|Монети
|Често използвани: Rp100, Rp200, Rp500
Рядко използвани: Rp50, Rp1000
|Банкноти
|Често използвани: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Централна банка
|Централна банка на Република Индонезия
|Потребители
Индонезия, Източен Тимор
