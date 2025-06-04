LSL - Басотско лоти
Басотско лоти е валутата на Лесото. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Басотско лоти е курсът LSL към USD. Валутният код за Малоти е LSL, а символът на валутата е M. По-долу ще намерите курсове за Басотско лоти и валутен конвертор.
Статистика за Басотско лоти
|Име
|Басотско лоти
|Символ
|Лоти
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на LSL
|LSL към USD
|Най-популярна графика за LSL
|Графика LSL към USD
Профил на Басотско лоти
|Потребители
Лесото
Лесото
