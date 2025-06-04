LSL - Басотско лоти

Басотско лоти е валутата на Лесото. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Басотско лоти е курсът LSL към USD. Валутният код за Малоти е LSL , а символът на валутата е M. По-долу ще намерите курсове за Басотско лоти и валутен конвертор.