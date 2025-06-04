  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. LSL

lsl
LSL - Басотско лоти

Басотско лоти е валутата на Лесото. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Басотско лоти е курсът LSL към USD. Валутният код за Малоти е LSL, а символът на валутата е M. По-долу ще намерите курсове за Басотско лоти и валутен конвертор.

Изберете валута

lsl
LSLБасотско лоти

Статистика за Басотско лоти

ИмеБасотско лоти
СимволЛоти
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на LSLLSL към USD
Най-популярна графика за LSLГрафика LSL към USD

Профил на Басотско лоти

Потребители
Лесото

Защо се интересувате от LSL?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за LSLВзема курсове за LSL на телефона сиВзема API за валутни данни за LSL за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17693
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.601
GBP / USD1.34914
USD / CHF0.789826
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.309
AUD / USD0.670985

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%