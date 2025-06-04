ETH - Етериум

Информация за Ethereum

Ethereum е отворен достъп до цифрови пари и услуги, ориентирани към данни, за всеки – независимо от вашия произход или местоположение. Това е технология, изградена от общността, зад криптовалутата ether (ETH) и хиляди приложения, които можете да използвате днес.

Рискове при използване на Ethereum

Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на регулиране или законодателство. Имало е инциденти с онлайн крипто портфейли, които са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Ethereum

Няколко прототипа с кодови имена на Ethereum бяха разработени в продължение на 18 месеца през 2014 и 2015 г. от Фондацията Ethereum като част от тяхната серия за доказване на концепцията. "Олимпийски" беше последният прототип и публична бета предварителна версия. Олимпийската мрежа предостави на потребителите награда за открития на бъгове от 25,000 Ether за стрес тест на границите на блокчейна на Ethereum. През юли 2015 г. "Фронтира" отбеляза официалния старт на платформата Ethereum, когато Ethereum създаде своя "генезис блок."

Съответни връзки

