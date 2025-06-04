  1. Начало
RSD - Сръбски динар

Сръбски динар е валутата на Сърбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сръбски динар е курсът RSD към USD. Валутният код за Динари е RSD, а символът на валутата е Дин.. По-долу ще намерите курсове за Сръбски динар и валутен конвертор.

Статистика за Сръбски динар

ИмеСръбски динар
СимволРСД
По-малка единица1/100 = Пара
Символ на по-малка единицаПара
Най-популярно конвертиране на RSDRSD към USD
Най-популярна графика за RSDГрафика RSD към USD

Профил на Сръбски динар

ПрякориGlava
МонетиЧесто използвани: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
БанкнотиЧесто използвани: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Рядко използвани: РСД2000, РСД5000
Централна банкаНационална банка на Сърбия
Потребители
Сърбия

