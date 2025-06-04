RSD - Сръбски динар
Сръбски динар е валутата на Сърбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сръбски динар е курсът RSD към USD. Валутният код за Динари е RSD, а символът на валутата е Дин.. По-долу ще намерите курсове за Сръбски динар и валутен конвертор.
Статистика за Сръбски динар
|Име
|Сръбски динар
|Символ
|РСД
|По-малка единица
|1/100 = Пара
|Символ на по-малка единица
|Пара
|Най-популярно конвертиране на RSD
|RSD към USD
|Най-популярна графика за RSD
|Графика RSD към USD
Профил на Сръбски динар
|Прякори
|Glava
|Монети
|Често използвани: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Банкноти
|Често използвани: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Рядко използвани: РСД2000, РСД5000
|Централна банка
|Национална банка на Сърбия
|Потребители
Сърбия
Сърбия
