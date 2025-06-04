XAG - Сребърна унция

Сребърна унция е валутата на Сребро. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сребърна унция е курсът XAG към USD. Валутният код за Унции е XAG . По-долу ще намерите курсове за Сребърна унция и валутен конвертор.