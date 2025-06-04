  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. XAG

xag
XAG - Сребърна унция

Сребърна унция е валутата на Сребро. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сребърна унция е курсът XAG към USD. Валутният код за Унции е XAG. По-долу ще намерите курсове за Сребърна унция и валутен конвертор.

Изберете валута

xag
XAGСребърна унция

Статистика за Сребърна унция

ИмеСребърна унция
СимволУнция
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на XAGXAG към USD
Най-популярна графика за XAGГрафика XAG към USD

Профил на Сребърна унция

Потребители
Сребро

Защо се интересувате от XAG?

Искам да...

Абонирам се за актуализации по имейл за XAGВзема курсове за XAG на телефона сиВзема API за валутни данни за XAG за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17742
GBP / EUR1.14628
USD / JPY156.553
GBP / USD1.34966
USD / CHF0.789547
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.328
AUD / USD0.671074

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%