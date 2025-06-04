KWD - Кувейтски динар
Кувейтски динар е валутата на Кувейт. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кувейтски динар е курсът KWD към USD. Валутният код за Динари е KWD, а символът на валутата е KD. По-долу ще намерите курсове за Кувейтски динар и валутен конвертор.
Централната банка на Кувейт се нарича Централна банка на Кувейт. Към март 2013 г. кувейтският динар е най-високата валута в света.
През 1959 г. Персийският залив рупия (XPGR) е издадена от Резервната банка на Индия, за да се използва в страните от залива, включително Кувейт. До тогава Индийската рупия циркулира заедно с редица различни чуждестранни монети. След като получава независимост, кувейтският динар е въведен през 1961 г. с курс 13.33 IND за 1 KWD. Централната банка на Кувейт е основана през 1969 г. за управление на валутната система на държавата. През 1975 г. динарът е свързан с претеглена валутна кошница. Когато Ирак нахлува в Кувейт през 1990 г., Иракският динар се използва за кратък период и кувейтският динар рязко пада в стойност. Когато валутата е възстановена в началото на 1991 г., стойността й се връща на прединвазионния курс и нови банкноти са издадени. От 2003 до 2007 г. динарът е свързан с Американския долар.
Статистика за Кувейтски динар
|Име
|Кувейтски динар
|Символ
|ك
|По-малка единица
|1/1000 = Филс
|Символ на по-малка единица
|Филс
|Най-популярно конвертиране на KWD
|KWD към USD
|Най-популярна графика за KWD
|Графика KWD към USD
Профил на Кувейтски динар
|Монети
|Често използвани: Филс5, Филс10, Филс20, Филс50, Филс100
|Банкноти
|Често използвани: Филс250, Филс500, ك1, ك5, ك10, ك20
|Потребители
Кувейт
Кувейт
Защо се интересувате от KWD?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за KWDВзема курсове за KWD на телефона сиВзема API за валутни данни за KWD за моя бизнес