KWD - Кувейтски динар

Кувейтски динар е валутата на Кувейт. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кувейтски динар е курсът KWD към USD. Валутният код за Динари е KWD, а символът на валутата е KD. По-долу ще намерите курсове за Кувейтски динар и валутен конвертор.

Изберете валута

KWDКувейтски динар

Централната банка на Кувейт се нарича Централна банка на Кувейт. Към март 2013 г. кувейтският динар е най-високата валута в света.

През 1959 г. Персийският залив рупия (XPGR) е издадена от Резервната банка на Индия, за да се използва в страните от залива, включително Кувейт. До тогава Индийската рупия циркулира заедно с редица различни чуждестранни монети. След като получава независимост, кувейтският динар е въведен през 1961 г. с курс 13.33 IND за 1 KWD. Централната банка на Кувейт е основана през 1969 г. за управление на валутната система на държавата. През 1975 г. динарът е свързан с претеглена валутна кошница. Когато Ирак нахлува в Кувейт през 1990 г., Иракският динар се използва за кратък период и кувейтският динар рязко пада в стойност. Когато валутата е възстановена в началото на 1991 г., стойността й се връща на прединвазионния курс и нови банкноти са издадени. От 2003 до 2007 г. динарът е свързан с Американския долар.

Статистика за Кувейтски динар

ИмеКувейтски динар
Символك
По-малка единица1/1000 = Филс
Символ на по-малка единицаФилс
Най-популярно конвертиране на KWDKWD към USD
Най-популярна графика за KWDГрафика KWD към USD

Профил на Кувейтски динар

МонетиЧесто използвани: Филс5, Филс10, Филс20, Филс50, Филс100
БанкнотиЧесто използвани: Филс250, Филс500, ك1, ك5, ك10, ك20
Потребители
Кувейт

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17693
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.624
GBP / USD1.34913
USD / CHF0.789906
USD / CAD1.36639
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670863

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%