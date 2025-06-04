KWD - Кувейтски динар

Централната банка на Кувейт се нарича Централна банка на Кувейт. Към март 2013 г. кувейтският динар е най-високата валута в света.

През 1959 г. Персийският залив рупия (XPGR) е издадена от Резервната банка на Индия, за да се използва в страните от залива, включително Кувейт. До тогава Индийската рупия циркулира заедно с редица различни чуждестранни монети. След като получава независимост, кувейтският динар е въведен през 1961 г. с курс 13.33 IND за 1 KWD. Централната банка на Кувейт е основана през 1969 г. за управление на валутната система на държавата. През 1975 г. динарът е свързан с претеглена валутна кошница. Когато Ирак нахлува в Кувейт през 1990 г., Иракският динар се използва за кратък период и кувейтският динар рязко пада в стойност. Когато валутата е възстановена в началото на 1991 г., стойността й се връща на прединвазионния курс и нови банкноти са издадени. От 2003 до 2007 г. динарът е свързан с Американския долар.