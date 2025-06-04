  1. Начало
BBD - Барбадоски долар

Барбадоски долар е валутата на Барбадос. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Барбадоски долар е курсът BBD към USD. Валутният код за Долари е BBD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Барбадоски долар и валутен конвертор.

Статистика за Барбадоски долар

ИмеБарбадоски долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на BBDBBD към USD
Най-популярна графика за BBDГрафика BBD към USD

Профил на Барбадоски долар

МонетиЧесто използвани: Сент1, Сент5, Сент10, Сент25, $1
БанкнотиЧесто използвани: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Централна банкаЦентрална банка на Барбадос
Потребители
Барбадос

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17783
GBP / EUR1.14659
USD / JPY156.400
GBP / USD1.35049
USD / CHF0.788929
USD / CAD1.36565
EUR / JPY184.213
AUD / USD0.671470

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%