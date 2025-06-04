BBD - Барбадоски долар
Барбадоски долар е валутата на Барбадос. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Барбадоски долар е курсът BBD към USD. Валутният код за Долари е BBD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Барбадоски долар и валутен конвертор.
Статистика за Барбадоски долар
|Име
|Барбадоски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на BBD
|BBD към USD
|Най-популярна графика за BBD
|Графика BBD към USD
Профил на Барбадоски долар
|Монети
|Често използвани: Сент1, Сент5, Сент10, Сент25, $1
|Банкноти
|Често използвани: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Централна банка
|Централна банка на Барбадос
|Потребители
Барбадос
Защо се интересувате от BBD?
