BBD - Барбадоски долар

Барбадоски долар е валутата на Барбадос. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Барбадоски долар е курсът BBD към USD. Валутният код за Долари е BBD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Барбадоски долар и валутен конвертор.