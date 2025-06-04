GMD - Гамбийско даласи
Гамбийско даласи е валутата на Гамбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гамбийско даласи е курсът GMD към USD. Валутният код за Даласи е GMD, а символът на валутата е D. По-долу ще намерите курсове за Гамбийско даласи и валутен конвертор.
Статистика за Гамбийско даласи
|Име
|Гамбийско даласи
|Символ
|Даласи
|По-малка единица
|1/100 = бутут
|Символ на по-малка единица
|бутут
|Най-популярно конвертиране на GMD
|GMD към USD
|Най-популярна графика за GMD
|Графика GMD към USD
Профил на Гамбийско даласи
|Потребители
Гамбия
