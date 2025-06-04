  1. Начало
GMD - Гамбийско даласи

Гамбийско даласи е валутата на Гамбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гамбийско даласи е курсът GMD към USD. Валутният код за Даласи е GMD, а символът на валутата е D. По-долу ще намерите курсове за Гамбийско даласи и валутен конвертор.

GMD
GMDГамбийско даласи

Статистика за Гамбийско даласи

ИмеГамбийско даласи
СимволДаласи
По-малка единица1/100 = бутут
Символ на по-малка единицабутут
Най-популярно конвертиране на GMDGMD към USD
Най-популярна графика за GMDГрафика GMD към USD

Профил на Гамбийско даласи

Потребители
Гамбия

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17654
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34869
USD / CHF0.790056
USD / CAD1.36665
EUR / JPY184.284
AUD / USD0.670700

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%