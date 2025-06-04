GMD - Гамбийско даласи

Гамбийско даласи е валутата на Гамбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гамбийско даласи е курсът GMD към USD. Валутният код за Даласи е GMD , а символът на валутата е D. По-долу ще намерите курсове за Гамбийско даласи и валутен конвертор.