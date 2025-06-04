XRP - Рипъл

Информация за Ripple

XRP е цифров актив, създаден за плащания. Той е родният цифров актив на XRP Ledger, отворена, без разрешение и децентрализирана блокчейн технология, която може да урежда транзакции за 3-5 секунди. XRP може да бъде изпратен директно без необходимост от централен посредник, което го прави удобно средство за бързо и ефективно свързване на две различни валути.

Рискове при използване на Ripple

Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти, при които онлайн крипто портфейли са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Ripple

XRP е родният актив на XRP ledger, блокчейн, първоначално разработен през 2011 г. от разработчиците Артър Бритто, Джед МаКейлеб и Дейвид Шварц. Протоколът беше официално стартиран през 2012 г., а скоро след това екипът създаде нова компания, наречена OpenCoin, която беше ръководена от Крис Ларсен, който се присъедини като изпълнителен директор.

Съответни връзки

