XRP - Рипъл

Валутният код за Ripple е XRP. По-долу ще намерите курсове за Рипъл и валутен конвертор. Можете също да се абонирате за нашите валутни бюлетини с ежедневни курсове и анализи, да четете блога на Xe Currency или да вземете курсовете за XRP в движение с нашите приложения и уебсайт Xe Currency.

Изберете валута

Информация за Ripple
XRP е цифров актив, създаден за плащания. Той е родният цифров актив на XRP Ledger, отворена, без разрешение и децентрализирана блокчейн технология, която може да урежда транзакции за 3-5 секунди. XRP може да бъде изпратен директно без необходимост от централен посредник, което го прави удобно средство за бързо и ефективно свързване на две различни валути.

Рискове при използване на Ripple
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти, при които онлайн крипто портфейли са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Ripple
XRP е родният актив на XRP ledger, блокчейн, първоначално разработен през 2011 г. от разработчиците Артър Бритто, Джед МаКейлеб и Дейвид Шварц. Протоколът беше официално стартиран през 2012 г., а скоро след това екипът създаде нова компания, наречена OpenCoin, която беше ръководена от Крис Ларсен, който се присъедини като изпълнителен директор.

Съответни връзки
За повече информация ви насърчаваме да посетите връзките по-долу.

Статистика за Рипъл

ИмеРипъл
По-малка единица1/1000000 = падане
Символ на по-малка единицападане

