SLE - Сиералеонско леоне
Сиералеонско леоне е валутата на Сиера Леоне. Валутният код за Леони е SLE. По-долу ще намерите курсове за Сиералеонско леоне и валутен конвертор.
SLE и SLL са законно платежно средство до март 2023 г., в съответствие с ISO 4217 ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕР 173, което беше публикувано на 23 септември 2022 г.
Статистика за Сиералеонско леоне
|Име
|Сиералеонско леоне
|Символ
|Le
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|c
Профил на Сиералеонско леоне
|Монети
|Често използвани: Le10, Le50, Le100, Le500
|Банкноти
|Често използвани: Le1, Le2, Le5, Le10
|Централна банка
|Банка на Сиера Леоне
