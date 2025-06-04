  1. Начало
SLE - Сиералеонско леоне

Сиералеонско леоне е валутата на Сиера Леоне. Валутният код за Леони е SLE. По-долу ще намерите курсове за Сиералеонско леоне и валутен конвертор.

SLE и SLL са законно платежно средство до март 2023 г., в съответствие с ISO 4217 ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕР 173, което беше публикувано на 23 септември 2022 г.

Статистика за Сиералеонско леоне

ИмеСиералеонско леоне
СимволLe
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаc

Профил на Сиералеонско леоне

МонетиЧесто използвани: Le10, Le50, Le100, Le500
БанкнотиЧесто използвани: Le1, Le2, Le5, Le10
Централна банкаБанка на Сиера Леоне

