BZD - Белизийски долар

Белизийски долар е валутата на Белиз. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Белизийски долар е курсът BZD към USD. Валутният код за Долари е BZD, а символът на валутата е BZ$. По-долу ще намерите курсове за Белизийски долар и валутен конвертор.

Статистика за Белизийски долар

ИмеБелизийски долар
СимволBZ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на BZDBZD към USD
Най-популярна графика за BZDГрафика BZD към USD

Профил на Белизийски долар

МонетиЧесто използвани: Сент1, Сент5, Сент10, Сент25, Сент50, BZ$1, BZ$2
БанкнотиЧесто използвани: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
Централна банкаЦентрална банка на Белиз
Потребители
Белиз

