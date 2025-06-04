BZD - Белизийски долар
Белизийски долар е валутата на Белиз. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Белизийски долар е курсът BZD към USD. Валутният код за Долари е BZD, а символът на валутата е BZ$. По-долу ще намерите курсове за Белизийски долар и валутен конвертор.
Статистика за Белизийски долар
|Име
|Белизийски долар
|Символ
|BZ$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на BZD
|BZD към USD
|Най-популярна графика за BZD
|Графика BZD към USD
Профил на Белизийски долар
|Монети
|Често използвани: Сент1, Сент5, Сент10, Сент25, Сент50, BZ$1, BZ$2
|Банкноти
|Често използвани: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Централна банка
|Централна банка на Белиз
|Потребители
Белиз
Белиз
Защо се интересувате от BZD?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за BZDВзема курсове за BZD на телефона сиВзема API за валутни данни за BZD за моя бизнес