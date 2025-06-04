BZD - Белизийски долар

Белизийски долар е валутата на Белиз. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Белизийски долар е курсът BZD към USD. Валутният код за Долари е BZD , а символът на валутата е BZ$. По-долу ще намерите курсове за Белизийски долар и валутен конвертор.