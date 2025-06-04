PKR - Пакистанска рупия

Валута в Британска Индия

Голяма част от паричната история на Пакистан е споделена с тази на Индия, тъй като Пакистан е бил част от Индия до 1947 г. През 1825 г. Британска Индия приема система със сребърен стандарт, основана на рупията, и тя се използва до края на 20-ти век. Въпреки че Индия е била колония на Великобритания, тя никога не е приела стерлинговата лира. През 1866 г. финансовите институции се срутват и контролът върху хартиените пари преминава към британското правителство, като президентските банки са разпуснати година по-късно. Същата година е издадена серия банкноти с портрет на Виктория в чест на кралица Виктория, която остава в употреба приблизително 50 години.

Пакистанската рупия след независимостта

Когато Пакистан става независим през 1947 г., индийски рупии с печат на Пакистан се използват като временно валута. Година по-късно, през 1948 г., е въведена пакистанската рупия, която запазва връзката си с британската лира. През 1961 г. пакистанската рупия е десетична, а подединиците анна са заменени с пайси. Пакистанската рупия преминава на режим на управляван флот през 1982 г.