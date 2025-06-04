PKR - Пакистанска рупия
Пакистанска рупия е валутата на Пакистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Пакистанска рупия е курсът PKR към USD. Валутният код за рупии е PKR, а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Пакистанска рупия и валутен конвертор.
Валута в Британска Индия
Голяма част от паричната история на Пакистан е споделена с тази на Индия, тъй като Пакистан е бил част от Индия до 1947 г. През 1825 г. Британска Индия приема система със сребърен стандарт, основана на рупията, и тя се използва до края на 20-ти век. Въпреки че Индия е била колония на Великобритания, тя никога не е приела стерлинговата лира. През 1866 г. финансовите институции се срутват и контролът върху хартиените пари преминава към британското правителство, като президентските банки са разпуснати година по-късно. Същата година е издадена серия банкноти с портрет на Виктория в чест на кралица Виктория, която остава в употреба приблизително 50 години.
Пакистанската рупия след независимостта
Когато Пакистан става независим през 1947 г., индийски рупии с печат на Пакистан се използват като временно валута. Година по-късно, през 1948 г., е въведена пакистанската рупия, която запазва връзката си с британската лира. През 1961 г. пакистанската рупия е десетична, а подединиците анна са заменени с пайси. Пакистанската рупия преминава на режим на управляван флот през 1982 г.
Статистика за Пакистанска рупия
|Име
|Пакистанска рупия
|Символ
|₨
|По-малка единица
|1/100 = пайса
|Символ на по-малка единица
|пайса
|Най-популярно конвертиране на PKR
|PKR към USD
|Най-популярна графика за PKR
|Графика PKR към USD
Профил на Пакистанска рупия
|Монети
|Често използвани: ₨1, ₨2, ₨5
|Банкноти
|Често използвани: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
|Централна банка
|Държавна банка на Пакистан
|Потребители
Пакистан
Пакистан
Защо се интересувате от PKR?
