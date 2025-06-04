  1. Начало
XLM - Стелар Лумен

Валутният код за Лумени е XLM, а символът на валутата е *. По-долу ще намерите курсове за Стелар Лумен и валутен конвертор. Можете също да се абонирате за нашите валутни бюлетини с ежедневни курсове и анализи, да четете блога на Xe Currency или да вземете курсовете за XLM в движение с нашите приложения и уебсайт Xe Currency.

Информация за Stellar Lumen
Stellar е отворена мрежа за валути и плащания. Stellar прави възможно създаването, изпращането и търговията с цифрови представяния на всички форми на пари—долари, песо, биткойн, почти всичко. Тя е проектирана така, че всички финансови системи в света да могат да работят заедно в една единствена мрежа.

Рискове при използване на Uniswap
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти, при които онлайн крипто портфейли са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Uniswap
През 2014 г. Джед МаКейлеб, основател на Mt. Gox и съосновател на Ripple, стартира мрежовата система Stellar с бившия адвокат Джойс Ким. Преди официалния старт, МаКейлеб създаде уебсайт, наречен "Secret Bitcoin Project", търсейки алфа тестери. Неправителствената организация Stellar Development Foundation беше създадена в сътрудничество с изпълнителния директор на Stripe Патрик Колисън и проектът официално стартира през юли. Stellar получи 3 милиона долара в начално финансиране от Stripe. Stellar беше пусната като децентрализирана платежна мрежа и протокол с родна валута, stellar. При старта си, мрежата имаше 100 милиарда стелара. 25 процента от тях щяха да бъдат предоставени на други неправителствени организации, работещи за финансова инклузия. Stripe получи 2 процента или 2 милиарда от началните стелари в замяна на инвестицията си. Криптовалутата, първоначално известна като stellar, по-късно беше наречена Lumens или XLM. През август 2014 г. Mercado Bitcoin, първата бразилска борса за биткойни, обяви, че ще използва мрежата Stellar. До януари 2015 г. Stellar имаше приблизително 3 милиона регистрирани потребителски акаунти на платформата си и пазарната й капитализация беше почти 15 милиона долара.

Статистика за Стелар Лумен

ИмеСтелар Лумен
По-малка единица1/10000000 = строп
Символ на по-малка единицастроп

