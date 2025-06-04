  1. Начало
ADA - Кардано

Валутният код за Cardano е ADA, а символът на валутата е ₳. По-долу ще намерите курсове за Кардано и валутен конвертор. Можете също да се абонирате за нашите валутни бюлетини с ежедневни курсове и анализи, да четете блога на Xe Currency или да вземете курсовете за ADA в движение с нашите приложения и уебсайт Xe Currency.

Информация за Cardano
Cardano е блокчейн платформа за хора, които искат да променят света, иноватори и визионери, с инструментите и технологиите, необходими за създаване на възможности за мнозина, както и за малцина, и за постигане на положителна глобална промяна.

Рискове при използване на Cardano
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на регулиране или законодателство. Имало е инциденти с онлайн крипто портфейли, които са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Cardano
Cardano е основан през 2015 г. от съоснователя на Ethereum Чарлс Хоскинсън. Развитието на проекта се наблюдава и контролира от Фондацията Cardano, базирана в Цуг, Швейцария. Това е най-голямата криптовалута, която използва блокчейн с доказателство за залог, което се счита за по-екологична алтернатива на протоколите с доказателство за работа.

Статистика за Кардано

ИмеКардано
По-малка единица1/1000000 = Ловелас
Символ на по-малка единицаЛовелас

