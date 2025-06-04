ADA - Кардано

Информация за Cardano

Cardano е блокчейн платформа за хора, които искат да променят света, иноватори и визионери, с инструментите и технологиите, необходими за създаване на възможности за мнозина, както и за малцина, и за постигане на положителна глобална промяна.

Рискове при използване на Cardano

Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на регулиране или законодателство. Имало е инциденти с онлайн крипто портфейли, които са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Cardano

Cardano е основан през 2015 г. от съоснователя на Ethereum Чарлс Хоскинсън. Развитието на проекта се наблюдава и контролира от Фондацията Cardano, базирана в Цуг, Швейцария. Това е най-голямата криптовалута, която използва блокчейн с доказателство за залог, което се счита за по-екологична алтернатива на протоколите с доказателство за работа.

