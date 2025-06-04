TZS - Танзанийски шилинг
Танзанийски шилинг е валутата на Танзания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Танзанийски шилинг е курсът TZS към USD. Валутният код за Шилинги е TZS, а символът на валутата е TSh. По-долу ще намерите курсове за Танзанийски шилинг и валутен конвертор.
Статистика за Танзанийски шилинг
|Име
|Танзанийски шилинг
|Символ
|Шилинг
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на TZS
|TZS към USD
|Най-популярна графика за TZS
|Графика TZS към USD
Профил на Танзанийски шилинг
|Монети
|Често използвани: Сент5, Сент10, Сент20, Шилинг1, Шилинг5, Шилинг10, Шилинг20, Шилинг50, Шилинг100, Шилинг200
|Банкноти
|Често използвани: Шилинг500, Шилинг1000, Шилинг2000, Шилинг5000, Шилинг10000
|Централна банка
|Банка на Танзания
|Потребители
Танзания
Танзания
