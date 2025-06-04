TZS - Танзанийски шилинг

Танзанийски шилинг е валутата на Танзания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Танзанийски шилинг е курсът TZS към USD. Валутният код за Шилинги е TZS , а символът на валутата е TSh. По-долу ще намерите курсове за Танзанийски шилинг и валутен конвертор.