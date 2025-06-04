  1. Начало
TZS - Танзанийски шилинг

Танзанийски шилинг е валутата на Танзания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Танзанийски шилинг е курсът TZS към USD. Валутният код за Шилинги е TZS, а символът на валутата е TSh. По-долу ще намерите курсове за Танзанийски шилинг и валутен конвертор.

Статистика за Танзанийски шилинг

ИмеТанзанийски шилинг
СимволШилинг
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на TZSTZS към USD
Най-популярна графика за TZSГрафика TZS към USD

Профил на Танзанийски шилинг

МонетиЧесто използвани: Сент5, Сент10, Сент20, Шилинг1, Шилинг5, Шилинг10, Шилинг20, Шилинг50, Шилинг100, Шилинг200
БанкнотиЧесто използвани: Шилинг500, Шилинг1000, Шилинг2000, Шилинг5000, Шилинг10000
Централна банкаБанка на Танзания
Потребители
Танзания

