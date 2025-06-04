  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. ERN

ern
ERN - Еритрейска накфа

Еритрейска накфа е валутата на Еритрея. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Еритрейска накфа е курсът ERN към USD. Валутният код за Накфас е ERN, а символът на валутата е Nfk. По-долу ще намерите курсове за Еритрейска накфа и валутен конвертор.

Изберете валута

ern
ERNЕритрейска накфа

Статистика за Еритрейска накфа

ИмеЕритрейска накфа
СимволNkf
По-малка единица1/100 = цент
Символ на по-малка единицацент
Най-популярно конвертиране на ERNERN към USD
Най-популярна графика за ERNГрафика ERN към USD

Профил на Еритрейска накфа

Централна банкаБанка на Еритрея
Потребители
Еритрея

Защо се интересувате от ERN?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за ERNВзема курсове за ERN на телефона сиВзема API за валутни данни за ERN за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17651
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34876
USD / CHF0.789986
USD / CAD1.36673
EUR / JPY184.262
AUD / USD0.670919

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%