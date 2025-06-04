ERN - Еритрейска накфа
Еритрейска накфа е валутата на Еритрея. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Еритрейска накфа е курсът ERN към USD. Валутният код за Накфас е ERN, а символът на валутата е Nfk. По-долу ще намерите курсове за Еритрейска накфа и валутен конвертор.
Статистика за Еритрейска накфа
|Име
|Еритрейска накфа
|Символ
|Nkf
|По-малка единица
|1/100 = цент
|Символ на по-малка единица
|цент
|Най-популярно конвертиране на ERN
|ERN към USD
|Най-популярна графика за ERN
|Графика ERN към USD
Профил на Еритрейска накфа
|Централна банка
|Банка на Еритрея
|Потребители
Еритрея
Еритрея
