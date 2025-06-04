ERN - Еритрейска накфа

Еритрейска накфа е валутата на Еритрея. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Еритрейска накфа е курсът ERN към USD. Валутният код за Накфас е ERN , а символът на валутата е Nfk. По-долу ще намерите курсове за Еритрейска накфа и валутен конвертор.