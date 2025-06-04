VEF - Венецуелски боливар

През май 2017 г. правителството на Венецуела промени многослойната система на официалния валутен курс на Венецуела, както беше обявено от правителството през март 2016 г.

„Основните“ стоки се обменят по фиксиран среден курс от 9.9875 VEF/USD. Този курс се нарича “DIPRO”. Венецуелското правителство решава кои „основни“ стоки отговарят на този курс. Те включват внос за сектори, свързани с храни и лекарства, но също така и някои компании от сектора на нефта.

Вносът, определен от правителството като „неосновен“, подлежи на нова система, наречена “DICOM”, при която курсът е предназначен да варира с времето. На 7 ноември 2017 г. средният курс на системата DICOM беше 3,340.819 VEF/USD. Курсовете DICOM се публикуват от венецуелската централна банка под TIPO DE CAMBIO тук: http://www.bcv.org.ve/ или тук: https://www.dicom.gob.ve/

Поради високия процент на инфлация във Венецуела през последните години, на пазара има голямо търсене на американски долари (USD). Въпреки това, официалният достъп до американски долари във Венецуела е ограничен, което е довело до съществуването на трети (неофициален) черен пазарен курс, оценен на около 40,000 VEF/USD (ноември 2017). Черният пазарен курс бързо се е увеличил през последната година (януари 2016: 833, юни 2016: 997, януари 2017: 3164, юни 2017: 6112).

Ситуацията във Венецуела се развива бързо и XE предлага само курса DIPRO на сайта и в нашите приложения.