LINK - Чейнлинк
Информация за Chainlink
Chainlink значително разширява възможностите на смарт договорите, като позволява достъп до данни от реалния свят и офлайн изчисления, като същевременно поддържа гаранциите за сигурност и надеждност, присъщи на блокчейн технологията.
Рискове при използване на Chainlink
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти, при които онлайн крипто портфейли са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.
История на Chainlink
Chainlink е създаден през 2017 г. от Сергей Назаров и Стив Елис, които съавторстват бяла книга, представяща протокола и мрежата на Chainlink с професор от Корнелския университет Ари Джуелс същата година. Chainlink действа като "мост" между блокчейн и офлайн среди. Мрежата, която обслужва смарт договори, беше официално пусната през 2019 г.
Статистика за Чейнлинк
|Име
|Чейнлинк
|По-малка единица
|1/100 = N/A
|Символ на по-малка единица
|N/A
