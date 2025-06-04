  1. Начало
LINK - Чейнлинк

Валутният код за Chainlink е LINK. По-долу ще намерите курсове за Чейнлинк и валутен конвертор. Можете също да се абонирате за нашите валутни бюлетини с ежедневни курсове и анализи, да четете блога на Xe Currency или да вземете курсовете за LINK в движение с нашите приложения и уебсайт Xe Currency.

Информация за Chainlink
Chainlink значително разширява възможностите на смарт договорите, като позволява достъп до данни от реалния свят и офлайн изчисления, като същевременно поддържа гаранциите за сигурност и надеждност, присъщи на блокчейн технологията.

Рискове при използване на Chainlink
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти, при които онлайн крипто портфейли са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Chainlink
Chainlink е създаден през 2017 г. от Сергей Назаров и Стив Елис, които съавторстват бяла книга, представяща протокола и мрежата на Chainlink с професор от Корнелския университет Ари Джуелс същата година. Chainlink действа като "мост" между блокчейн и офлайн среди. Мрежата, която обслужва смарт договори, беше официално пусната през 2019 г.

Статистика за Чейнлинк

ИмеЧейнлинк
По-малка единица1/100 = N/A
Символ на по-малка единицаN/A

