KES - Кенийски шилинг

Кенийски шилинг е валутата на Кения. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кенийски шилинг е курсът KES към USD. Валутният код за Шилинги е KES , а символът на валутата е KSh. По-долу ще намерите курсове за Кенийски шилинг и валутен конвертор.