KES - Кенийски шилинг

Кенийски шилинг е валутата на Кения. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кенийски шилинг е курсът KES към USD. Валутният код за Шилинги е KES, а символът на валутата е KSh. По-долу ще намерите курсове за Кенийски шилинг и валутен конвертор.

Статистика за Кенийски шилинг

ИмеКенийски шилинг
СимволKSh
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаc
Най-популярно конвертиране на KESKES към USD
Най-популярна графика за KESГрафика KES към USD

Профил на Кенийски шилинг

ПрякориBob
МонетиЧесто използвани: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Рядко използвани: c50, c40
БанкнотиЧесто използвани: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Рядко използвани: KSh10, KSh20
Централна банкаЦентрална банка на Кения
Потребители
Кения

