KES - Кенийски шилинг
Кенийски шилинг е валутата на Кения. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кенийски шилинг е курсът KES към USD. Валутният код за Шилинги е KES, а символът на валутата е KSh. По-долу ще намерите курсове за Кенийски шилинг и валутен конвертор.
Статистика за Кенийски шилинг
|Име
|Кенийски шилинг
|Символ
|KSh
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|c
|Най-популярно конвертиране на KES
|KES към USD
|Най-популярна графика за KES
|Графика KES към USD
Профил на Кенийски шилинг
|Прякори
|Bob
|Монети
|Често използвани: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Рядко използвани: c50, c40
|Банкноти
|Често използвани: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Рядко използвани: KSh10, KSh20
|Централна банка
|Централна банка на Кения
|Потребители
Кения
Кения
Защо се интересувате от KES?
