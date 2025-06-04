BMD - Бермудски долар

Бермудски долар е валутата на Бермуди. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бермудски долар е курсът BMD към USD. Валутният код за Долари е BMD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Бермудски долар и валутен конвертор.