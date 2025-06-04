BMD - Бермудски долар
Бермудски долар е валутата на Бермуди. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бермудски долар е курсът BMD към USD. Валутният код за Долари е BMD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Бермудски долар и валутен конвертор.
Статистика за Бермудски долар
|Име
|Бермудски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на BMD
|BMD към USD
|Най-популярна графика за BMD
|Графика BMD към USD
Профил на Бермудски долар
|Централна банка
|Бермудска парична власт
|Потребители
Бермуди
Бермуди
Защо се интересувате от BMD?
