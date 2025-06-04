  1. Начало
AZN - Азербайджански манат

Азербайджански манат е валутата на Азербайджан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Азербайджански манат е курсът AZN към USD. Валутният код за Манати е AZN, а символът на валутата е ₼. По-долу ще намерите курсове за Азербайджански манат и валутен конвертор.

Изберете валута

Статистика за Азербайджански манат

ИмеАзербайджански манат
Символ
По-малка единица1/100 = Кепик
Символ на по-малка единицаqr
Най-популярно конвертиране на AZNAZN към USD
Най-популярна графика за AZNГрафика AZN към USD

Профил на Азербайджански манат

МонетиЧесто използвани: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
БанкнотиЧесто използвани: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
Централна банкаЦентрална банка на Република Азербайджан
Потребители
Азербайджан

