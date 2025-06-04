AZN - Азербайджански манат

Азербайджански манат е валутата на Азербайджан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Азербайджански манат е курсът AZN към USD. Валутният код за Манати е AZN , а символът на валутата е ₼. По-долу ще намерите курсове за Азербайджански манат и валутен конвертор.