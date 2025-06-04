AZN - Азербайджански манат
Азербайджански манат е валутата на Азербайджан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Азербайджански манат е курсът AZN към USD. Валутният код за Манати е AZN, а символът на валутата е ₼. По-долу ще намерите курсове за Азербайджански манат и валутен конвертор.
Статистика за Азербайджански манат
|Име
|Азербайджански манат
|Символ
|₼
|По-малка единица
|1/100 = Кепик
|Символ на по-малка единица
|qr
|Най-популярно конвертиране на AZN
|AZN към USD
|Най-популярна графика за AZN
|Графика AZN към USD
Профил на Азербайджански манат
|Монети
|Често използвани: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Банкноти
|Често използвани: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Централна банка
|Централна банка на Република Азербайджан
|Потребители
Азербайджан
Азербайджан
