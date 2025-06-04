CLP - Чилийско песо

Чилийско песо е валутата на Чили. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Чилийско песо е курсът CLP към USD. Валутният код за Песос е CLP , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Чилийско песо и валутен конвертор.