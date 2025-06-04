  1. Начало
CLP - Чилийско песо

Чилийско песо е валутата на Чили. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Чилийско песо е курсът CLP към USD. Валутният код за Песос е CLP, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Чилийско песо и валутен конвертор.

Статистика за Чилийско песо

ИмеЧилийско песо
Символ$
По-малка единица1/100 = Сентаво
Символ на по-малка единицаСентаво
Най-популярно конвертиране на CLPCLP към USD
Най-популярна графика за CLPГрафика CLP към USD

Профил на Чилийско песо

МонетиЧесто използвани: $1, $5, $10, $50, $100, $500
БанкнотиЧесто използвани: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
Централна банкаЦентрална банка на Чили
Потребители
Чили

