CLP - Чилийско песо

CLP - Чилийско песо
Чилийско песо е валутата на Чили. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Чилийско песо е курсът CLP към USD. Валутният код за Песос е CLP, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Чилийско песо и валутен конвертор.
Статистика за Чилийско песо
|Име
|Чилийско песо
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сентаво
|Символ на по-малка единица
|Сентаво
|Най-популярно конвертиране на CLP
|CLP към USD
|Най-популярна графика за CLP
|Графика CLP към USD
Профил на Чилийско песо
|Монети
|Често използвани: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Банкноти
|Често използвани: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Централна банка
|Централна банка на Чили
|Потребители
Чили
Защо се интересувате от CLP?
