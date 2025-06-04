QAR - Катарски риал
Катарски риал е валутата на Катар. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Катарски риал е курсът QAR към USD. Валутният код за риали е QAR, а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Катарски риал и валутен конвертор.
Статистика за Катарски риал
|Име
|Катарски риал
|Символ
|﷼
|По-малка единица
|1/100 = Дирхам
|Символ на по-малка единица
|Дирхам
|Най-популярно конвертиране на QAR
|QAR към USD
|Най-популярна графика за QAR
|Графика QAR към USD
Профил на Катарски риал
|Монети
|Често използвани: Дирхам1, Дирхам5, Дирхам10, Дирхам25, Дирхам50
|Банкноти
|Често използвани: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Централна банка
|Централна банка на Катар
|Потребители
Катар
Катар
Защо се интересувате от QAR?
