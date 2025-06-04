  1. Начало
QAR - Катарски риал

Катарски риал е валутата на Катар. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Катарски риал е курсът QAR към USD. Валутният код за риали е QAR, а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Катарски риал и валутен конвертор.

Статистика за Катарски риал

ИмеКатарски риал
Символ
По-малка единица1/100 = Дирхам
Символ на по-малка единицаДирхам
Най-популярно конвертиране на QARQAR към USD
Най-популярна графика за QARГрафика QAR към USD

Профил на Катарски риал

МонетиЧесто използвани: Дирхам1, Дирхам5, Дирхам10, Дирхам25, Дирхам50
БанкнотиЧесто използвани: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Централна банкаЦентрална банка на Катар
Потребители
Катар

