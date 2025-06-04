QAR - Катарски риал

Катарски риал е валутата на Катар. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Катарски риал е курсът QAR към USD. Валутният код за риали е QAR , а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Катарски риал и валутен конвертор.