KRW - Южнокорейски вон
Южнокорейски вон е валутата на Корея (Южна). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Южнокорейски вон е курсът KRW към USD. Валутният код за Вон е KRW, а символът на валутата е ₩. По-долу ще намерите курсове за Южнокорейски вон и валутен конвертор.
През 1633 г. корейският Мун, съставен от медни и бронзови монети, става основна валута на Корея. Мунът се използва повече от два века, докато през 1892 г. е заменен от Янг, първата десетична корейска валута. През 1902 г. Уонът е въведен като официална валута на Корея, с курс 1 Уон за 5 Янг. Централната банка на Корея е основана през 1909 г., но променя името си на Банка на Чосон, когато Корея е анексирана от Япония година по-късно. Под японско управление Корея е принудена да приеме корейската Йена, заменяйки Уона на паритет.
След Втората световна война, през 1945 г., Южна Корея установява Уона като официална валута на страната, заменяйки Йената на паритет. Уонът първоначално е свързан с Американския долар с курс 15 Уона за 1 Долар, като курсът на свързване се променя многократно до 1951 г. Поради рязкото падане на стойността, валутата отново е заменена. През 1953 г. е въведен корейският Хван с курс 1 Хван за 100 Уона. През 1962 г. е установен втори корейски Уон, заменяйки корейския Хван с курс 1 KRW за 10 Хвана. Отново Уонът е фиксиран към Американския долар, като курсът на свързване се променя многократно до 1997 г., когато започва да плава свободно на пазара.
Статистика за Южнокорейски вон
|Име
|Южнокорейски вон
|Символ
|₩
|По-малка единица
|1/100 = Джон
|Символ на по-малка единица
|Джон
|Най-популярно конвертиране на KRW
|KRW към USD
|Най-популярна графика за KRW
|Графика KRW към USD
Профил на Южнокорейски вон
|Монети
|Често използвани: ₩100, ₩500
Рядко използвани: ₩1, ₩5, ₩10, ₩50
|Банкноти
|Често използвани: ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000
|Централна банка
|Централната банка на Корея
|Потребители
Корея (Южна)
Корея (Южна)
