KRW - Южнокорейски вон

През 1633 г. корейският Мун, съставен от медни и бронзови монети, става основна валута на Корея. Мунът се използва повече от два века, докато през 1892 г. е заменен от Янг, първата десетична корейска валута. През 1902 г. Уонът е въведен като официална валута на Корея, с курс 1 Уон за 5 Янг. Централната банка на Корея е основана през 1909 г., но променя името си на Банка на Чосон, когато Корея е анексирана от Япония година по-късно. Под японско управление Корея е принудена да приеме корейската Йена, заменяйки Уона на паритет.

След Втората световна война, през 1945 г., Южна Корея установява Уона като официална валута на страната, заменяйки Йената на паритет. Уонът първоначално е свързан с Американския долар с курс 15 Уона за 1 Долар, като курсът на свързване се променя многократно до 1951 г. Поради рязкото падане на стойността, валутата отново е заменена. През 1953 г. е въведен корейският Хван с курс 1 Хван за 100 Уона. През 1962 г. е установен втори корейски Уон, заменяйки корейския Хван с курс 1 KRW за 10 Хвана. Отново Уонът е фиксиран към Американския долар, като курсът на свързване се променя многократно до 1997 г., когато започва да плава свободно на пазара.