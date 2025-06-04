XPF - CFP франк
CFP франк е валутата на Френски търговски пунктове в Тихия океан (CFP). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за CFP франк е курсът XPF към USD. Валутният код за Франкове е XPF, а символът на валутата е ₣. По-долу ще намерите курсове за CFP франк и валутен конвертор.
Статистика за CFP франк
|Име
|CFP франк
|Символ
|Франк
|По-малка единица
|1/100 = Сентим
|Символ на по-малка единица
|Сентим
|Най-популярно конвертиране на XPF
|XPF към USD
|Най-популярна графика за XPF
|Графика XPF към USD
Профил на CFP франк
|Монети
|Често използвани: Франк1, Франк2, Франк5, Франк10, Франк20, Франк50, Франк100
|Банкноти
|Често използвани: Франк500, Франк1000, Франк5000, Франк10000
|Централна банка
|Институт за емисия в отвъдморските територии
|Потребители
Френски търговски пунктове в Тихия океан (CFP), Френска Полинезия, Нова Каледония, Острови Уолис и Футуна
Защо се интересувате от XPF?
