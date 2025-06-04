  1. Начало
XPF - CFP франк

CFP франк е валутата на Френски търговски пунктове в Тихия океан (CFP). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за CFP франк е курсът XPF към USD. Валутният код за Франкове е XPF, а символът на валутата е ₣. По-долу ще намерите курсове за CFP франк и валутен конвертор.

Статистика за CFP франк

ИмеCFP франк
СимволФранк
По-малка единица1/100 = Сентим
Символ на по-малка единицаСентим
Най-популярно конвертиране на XPFXPF към USD
Най-популярна графика за XPFГрафика XPF към USD

Профил на CFP франк

МонетиЧесто използвани: Франк1, Франк2, Франк5, Франк10, Франк20, Франк50, Франк100
БанкнотиЧесто използвани: Франк500, Франк1000, Франк5000, Франк10000
Централна банкаИнститут за емисия в отвъдморските територии
Потребители
Френски търговски пунктове в Тихия океан (CFP), Френска Полинезия, Нова Каледония, Острови Уолис и Футуна

