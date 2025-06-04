XPF - CFP франк

CFP франк е валутата на Френски търговски пунктове в Тихия океан (CFP). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за CFP франк е курсът XPF към USD. Валутният код за Франкове е XPF , а символът на валутата е ₣. По-долу ще намерите курсове за CFP франк и валутен конвертор.