TND - Тунизийски динар

Тунизийски динар е валутата на Тунис. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Тунизийски динар е курсът TND към USD. Валутният код за Динари е TND, а символът на валутата е د.ت. По-долу ще намерите курсове за Тунизийски динар и валутен конвертор.

Статистика за Тунизийски динар

ИмеТунизийски динар
СимволДинар
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на TNDTND към USD
Най-популярна графика за TNDГрафика TND към USD

Профил на Тунизийски динар

Потребители
Тунис

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17734
GBP / EUR1.14638
USD / JPY156.508
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789771
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.263
AUD / USD0.671101

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%