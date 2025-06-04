  1. Начало
ZMK - Замбийска квача

Замбийска квача е валутата на Замбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Замбийска квача е курсът ZMK към USD. Валутният код за Квача е ZMK. По-долу ще намерите курсове за Замбийска квача и валутен конвертор.

Уведомление: От 30 юни 2013 г. ZMK вече не е законно платежно средство.

ZMKЗамбийска квача
ZMK беше заменен от ZMW при фиксиран курс на конверсия от 1000 ZMK = 1 ZMW. Банкнотите ZMK могат да бъдат обменяни в Банката на Замбия в неограничени количества до 31 декември 2014 г. За повече информация, моля, посетете BOZ: Дата на смяна.

Статистика за Замбийска квача

ИмеЗамбийска квача
СимволZK
По-малка единица1/100 = Нгве
Символ на по-малка единицаN
Най-популярно конвертиране на ZMKZMK към USD
Най-популярна графика за ZMKГрафика ZMK към USD

Профил на Замбийска квача

МонетиЧесто използвани: ZK1, ZK5, ZK10
Рядко използвани: 25N, 50N
БанкнотиЧесто използвани: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
Централна банкаБанка на Замбия
Потребители
Замбия

