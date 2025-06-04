ZMK - Замбийска квача
Замбийска квача е валутата на Замбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Замбийска квача е курсът ZMK към USD. Валутният код за Квача е ZMK. По-долу ще намерите курсове за Замбийска квача и валутен конвертор.
Уведомление: От 30 юни 2013 г. ZMK вече не е законно платежно средство.
ZMK беше заменен от ZMW при фиксиран курс на конверсия от 1000 ZMK = 1 ZMW. Банкнотите ZMK могат да бъдат обменяни в Банката на Замбия в неограничени количества до 31 декември 2014 г. За повече информация, моля, посетете BOZ: Дата на смяна.
Статистика за Замбийска квача
|Име
|Замбийска квача
|Символ
|ZK
|По-малка единица
|1/100 = Нгве
|Символ на по-малка единица
|N
|Най-популярно конвертиране на ZMK
|ZMK към USD
|Най-популярна графика за ZMK
|Графика ZMK към USD
Профил на Замбийска квача
|Монети
|Често използвани: ZK1, ZK5, ZK10
Рядко използвани: 25N, 50N
|Банкноти
|Често използвани: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Централна банка
|Банка на Замбия
|Потребители
Замбия
Замбия
