ZMK - Замбийска квача

Замбийска квача е валутата на Замбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Замбийска квача е курсът ZMK към USD. Валутният код за Квача е ZMK . По-долу ще намерите курсове за Замбийска квача и валутен конвертор.

Уведомление: От 30 юни 2013 г. ZMK вече не е законно платежно средство.