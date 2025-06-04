UNI - Юнисуап
Информация за Uniswap
Протоколът Uniswap е с отворен код за предоставяне на ликвидност и търговия с ERC20 токени в Ethereum. Той елиминира доверените посредници и ненужните форми на извличане на наем, позволявайки безопасна, достъпна и ефективна търговска дейност. Протоколът не е обновяем и е проектиран да бъде устойчив на цензура. Протоколът Uniswap и интерфейсът Uniswap бяха разработени от Uniswap Labs.
Рискове при използване на Uniswap
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти, при които онлайн крипто портфейли са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.
История на Uniswap
Uniswap се роди от идея, предложена през 2016 г. от Виталик Бутерин за децентрализирана борса (DEX), която да използва автоматизиран пазарен производител на блокчейн с определени уникални характеристики. Година по-късно Хейдън Адамс започна работа по превръщането на тази идея в функционален продукт.
Статистика за Юнисуап
|Име
|Юнисуап
|По-малка единица
|1/100 = N/A
|Символ на по-малка единица
|N/A
Защо се интересувате от UNI?
