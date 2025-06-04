  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. UNI

uni
UNI - Юнисуап

Валутният код за Uniswap е UNI. По-долу ще намерите курсове за Юнисуап и валутен конвертор. Можете също да се абонирате за нашите валутни бюлетини с ежедневни курсове и анализи, да четете блога на Xe Currency или да вземете курсовете за UNI в движение с нашите приложения и уебсайт Xe Currency.

Изберете валута

uni
UNIЮнисуап

Информация за Uniswap
Протоколът Uniswap е с отворен код за предоставяне на ликвидност и търговия с ERC20 токени в Ethereum. Той елиминира доверените посредници и ненужните форми на извличане на наем, позволявайки безопасна, достъпна и ефективна търговска дейност. Протоколът не е обновяем и е проектиран да бъде устойчив на цензура. Протоколът Uniswap и интерфейсът Uniswap бяха разработени от Uniswap Labs.

Рискове при използване на Uniswap
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти, при които онлайн крипто портфейли са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Uniswap
Uniswap се роди от идея, предложена през 2016 г. от Виталик Бутерин за децентрализирана борса (DEX), която да използва автоматизиран пазарен производител на блокчейн с определени уникални характеристики. Година по-късно Хейдън Адамс започна работа по превръщането на тази идея в функционален продукт.

Съответни връзки
За повече информация ви насърчаваме да посетите връзките по-долу.

Статистика за Юнисуап

ИмеЮнисуап
По-малка единица1/100 = N/A
Символ на по-малка единицаN/A

Защо се интересувате от UNI?

Искам да...

Взема API за валутни данни за UNI за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17740
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789591
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.327
AUD / USD0.671079

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%