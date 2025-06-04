  1. Начало
KZT - Казахстанско тенге

Казахстанско тенге е валутата на Казахстан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Казахстанско тенге е курсът KZT към USD. Валутният код за Тенге е KZT, а символът на валутата е ₸. По-долу ще намерите курсове за Казахстанско тенге и валутен конвертор.

Статистика за Казахстанско тенге

ИмеКазахстанско тенге
Символ
По-малка единица1/100 = Тийн
Символ на по-малка единицаТийн
Най-популярно конвертиране на KZTKZT към USD
Най-популярна графика за KZTГрафика KZT към USD

Профил на Казахстанско тенге

МонетиЧесто използвани: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
БанкнотиЧесто използвани: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
Централна банкаНационалната банка на Казахстан
Потребители
Казахстан

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17693
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.624
GBP / USD1.34913
USD / CHF0.789906
USD / CAD1.36639
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670863

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%