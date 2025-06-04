KZT - Казахстанско тенге

Казахстанско тенге е валутата на Казахстан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Казахстанско тенге е курсът KZT към USD. Валутният код за Тенге е KZT , а символът на валутата е ₸. По-долу ще намерите курсове за Казахстанско тенге и валутен конвертор.