KZT - Казахстанско тенге
Казахстанско тенге е валутата на Казахстан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Казахстанско тенге е курсът KZT към USD. Валутният код за Тенге е KZT, а символът на валутата е ₸. По-долу ще намерите курсове за Казахстанско тенге и валутен конвертор.
Статистика за Казахстанско тенге
|Име
|Казахстанско тенге
|Символ
|₸
|По-малка единица
|1/100 = Тийн
|Символ на по-малка единица
|Тийн
|Най-популярно конвертиране на KZT
|KZT към USD
|Най-популярна графика за KZT
|Графика KZT към USD
Профил на Казахстанско тенге
|Монети
|Често използвани: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Банкноти
|Често използвани: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Централна банка
|Националната банка на Казахстан
|Потребители
Казахстан
Казахстан
