  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. VES

ves
VES - Венецуелски боливар

Венецуелски боливар е валутата на Венецуела. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Венецуелски боливар е курсът VES към USD. Валутният код за Боливари е VES, а символът на валутата е Bs.S. По-долу ще намерите курсове за Венецуелски боливар и валутен конвертор.

Уведомление: Боливар Собрено има много официални курсове.

Изберете валута

ves
VESВенецуелски боливар

Статистика за Венецуелски боливар

ИмеВенецуелски боливар
СимволBs. S
По-малка единица1/100 = центимо
Символ на по-малка единица¢
Най-популярно конвертиране на VESVES към USD
Най-популярна графика за VESГрафика VES към USD

Профил на Венецуелски боливар

Прякориbolo(s), luca(s)
МонетиЧесто използвани: Bs. S1, 50¢
БанкнотиЧесто използвани: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
Централна банкаЦентрална банка на Венецуела
Потребители
Венецуела

Защо се интересувате от VES?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за VESВзема курсове за VES на телефона сиВзема API за валутни данни за VES за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17740
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789591
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.327
AUD / USD0.671079

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%