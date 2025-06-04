VES - Венецуелски боливар

Венецуелски боливар е валутата на Венецуела. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Венецуелски боливар е курсът VES към USD. Валутният код за Боливари е VES , а символът на валутата е Bs.S. По-долу ще намерите курсове за Венецуелски боливар и валутен конвертор.

Уведомление: Боливар Собрено има много официални курсове.