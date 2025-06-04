VES - Венецуелски боливар
Венецуелски боливар е валутата на Венецуела. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Венецуелски боливар е курсът VES към USD. Валутният код за Боливари е VES, а символът на валутата е Bs.S. По-долу ще намерите курсове за Венецуелски боливар и валутен конвертор.
Уведомление: Боливар Собрено има много официални курсове.
Статистика за Венецуелски боливар
|Име
|Венецуелски боливар
|Символ
|Bs. S
|По-малка единица
|1/100 = центимо
|Символ на по-малка единица
|¢
|Най-популярно конвертиране на VES
|VES към USD
|Най-популярна графика за VES
|Графика VES към USD
Профил на Венецуелски боливар
|Прякори
|bolo(s), luca(s)
|Монети
|Често използвани: Bs. S1, 50¢
|Банкноти
|Често използвани: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Централна банка
|Централна банка на Венецуела
|Потребители
Венецуела
Венецуела
