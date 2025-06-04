GHS - Ганайско седи
Ганайско седи е валутата на Гана. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ганайско седи е курсът GHS към USD. Валутният код за Седи е GHS, а символът на валутата е GH₵. По-долу ще намерите курсове за Ганайско седи и валутен конвертор.
Статистика за Ганайско седи
|Име
|Ганайско седи
|Символ
|GH¢
|По-малка единица
|1/100 = Ганайски песева
|Символ на по-малка единица
|Gp
|Най-популярно конвертиране на GHS
|GHS към USD
|Най-популярна графика за GHS
|Графика GHS към USD
Профил на Ганайско седи
|Монети
|Често използвани: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Банкноти
|Често използвани: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Централна банка
|Банка на Гана
|Потребители
Гана
Гана
