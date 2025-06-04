GHS - Ганайско седи

Ганайско седи е валутата на Гана. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ганайско седи е курсът GHS към USD. Валутният код за Седи е GHS , а символът на валутата е GH₵. По-долу ще намерите курсове за Ганайско седи и валутен конвертор.