GHS - Ганайско седи

Ганайско седи е валутата на Гана. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ганайско седи е курсът GHS към USD. Валутният код за Седи е GHS, а символът на валутата е GH₵. По-долу ще намерите курсове за Ганайско седи и валутен конвертор.

Статистика за Ганайско седи

ИмеГанайско седи
СимволGH¢
По-малка единица1/100 = Ганайски песева
Символ на по-малка единицаGp
Най-популярно конвертиране на GHSGHS към USD
Най-популярна графика за GHSГрафика GHS към USD

Профил на Ганайско седи

МонетиЧесто използвани: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
БанкнотиЧесто използвани: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
Централна банкаБанка на Гана
Потребители
Гана

