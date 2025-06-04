SGD - Сингапурски долар
Сингапурски долар е валутата на Сингапур. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сингапурски долар е курсът SGD към USD. Валутният код за Долари е SGD, а символът на валутата е S$. По-долу ще намерите курсове за Сингапурски долар и валутен конвертор.
Валути на Сингапур преди колонизацията
Още през 8-ми век след Христа, китайски търговци въвели първата документирана валута на Малайския полуостров. Тъй като по това време нямало официална валута, търговците в Сингапур обикновено използвали испански и мексикански долари. Хартията за пари започнала да се появява на полуострова през 18-ти и 19-ти век, издавана от частни банки като Азиатската банковата корпорация, Чартираната търговска банка на Индия и Шанхайската банковата корпорация.
Валутата на Сингапур като колония
Като британска колония, Сингапур започнал да използва Стратския долар през 1845 година. Стратският долар бил официалната валута на колонията почти век, докато не бил заменен от Малайския долар през 1939 година, с кратко прекратяване по време на японската окупация. През 1953 година, Малайският долар бил заменен от Малайския и Британския Борнео долар.
Валутата на независим Сингапур
Сингапур стана независима нация, известна като Република Сингапур през 1965 година. Новата страна създала Съвета на комисарите по валутата, който въвел Сингапурския долар, с първата серия банкноти, издадена през 1967 година. Тези банкноти били известни като 'Орхидеи' и можели да се обменят с Малайския долар на паритет до 1973 година. Валутата първоначално била свързана с Британския паунд при курс от 60 SGD за 7 GBP. Валутата била повторно свързана с Американския долар и след това с претеглена кошница от валути. През 1985 година, Сингапурският долар приел пазарно ориентиран подход и бил позволен да плава, въпреки че все още бил внимателно наблюдаван. През 2002 година, Съветът на комисарите по валутата бил разпуснат, а функциите на съвета били предадени на Монетарната власт на Сингапур.
Статистика за Сингапурски долар
|Име
|Сингапурски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|S¢
|Най-популярно конвертиране на SGD
|SGD към USD
|Най-популярна графика за SGD
|Графика SGD към USD
Профил на Сингапурски долар
|Прякори
|Sing
|Монети
|Често използвани: S¢5, S¢10, S¢20, S¢50, $1
Рядко използвани: S¢1
|Банкноти
|Често използвани: $2, $5, $10, $50
Рядко използвани: $1, $20, $25, $100, $500, $1000, $10000
|Централна банка
|Монетарна власт на Сингапур
|Потребители
Сингапур
