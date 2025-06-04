THB - Тайландски бат

Ранна валута в Тайланд

Стандартизирани фабрично изсечени монети и банкноти бяха официално издадени за първи път в Тайланд по време на ерата Раттанкосин; с появата на хартиени пари под формата на кралски записки през 1853 г. Скоро след това последваха банкноти, издадени от чуждестранни банки. През 1857 г. Тайланд придоби първата си машина за монетосечене и тайландските сребърни монети започнаха да се сечени в района. Монетосеченето беше опростено през 1897 г., когато 11-те номинала бяха опростени до два (сатан и бат) под десетична сребърна стандартна система.

Въведение на тайландския бат

До 1880 г. тайландският бат беше фиксиран към британския паунд с курс 8 TBH за 1 GBP. Тази ставка се променяше няколко пъти, докато батът не беше повторно свързан с японската йена на паритет по време на Втората световна война. След войната валутата промени своя курс на 20.8 бата за 1 американски долар, след това на 20 бата за американски долар през 1978 г. и на 25 бата през 1984 г.

Финансова криза

През 1997 г. Тайланд изпадна в финансова криза. Батът загуби половината от стойността си, което доведе до приемането на режим на плаващ курс на валутата. След икономическия колапс тайландският бат се стабилизира.



Неофициално тайландският бат се използва в Лаос, Камбоджа и Мианмар.