BTN - Бутански нгултрум

Бутански нгултрум е валутата на Бутан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бутански нгултрум е курсът BTN към USD. Валутният код за Нгултруми е BTN, а символът на валутата е Nu.. По-долу ще намерите курсове за Бутански нгултрум и валутен конвертор.

Статистика за Бутански нгултрум

ИмеБутански нгултрум
СимволНгултрум
По-малка единица1/100 = чхертум
Символ на по-малка единицачхертум
Най-популярно конвертиране на BTNBTN към USD
Най-популярна графика за BTNГрафика BTN към USD

Профил на Бутански нгултрум

МонетиЧесто използвани: чхертум5, чхертум10, чхертум20, чхертум25, чхертум50, Нгултрум1
БанкнотиЧесто използвани: Нгултрум1, Нгултрум5, Нгултрум10, Нгултрум20, Нгултрум50, Нгултрум100, Нгултрум500, Нгултрум1000
Централна банкаЦентрална банка на Бутан
Потребители
Бутан

