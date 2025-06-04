BTN - Бутански нгултрум
Бутански нгултрум е валутата на Бутан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бутански нгултрум е курсът BTN към USD. Валутният код за Нгултруми е BTN, а символът на валутата е Nu.. По-долу ще намерите курсове за Бутански нгултрум и валутен конвертор.
Статистика за Бутански нгултрум
|Име
|Бутански нгултрум
|Символ
|Нгултрум
|По-малка единица
|1/100 = чхертум
|Символ на по-малка единица
|чхертум
|Най-популярно конвертиране на BTN
|BTN към USD
|Най-популярна графика за BTN
|Графика BTN към USD
Профил на Бутански нгултрум
|Монети
|Често използвани: чхертум5, чхертум10, чхертум20, чхертум25, чхертум50, Нгултрум1
|Банкноти
|Често използвани: Нгултрум1, Нгултрум5, Нгултрум10, Нгултрум20, Нгултрум50, Нгултрум100, Нгултрум500, Нгултрум1000
|Централна банка
|Централна банка на Бутан
|Потребители
Бутан
Бутан
