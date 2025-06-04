XAU - Златна унция
Златна унция е валутата на Злато. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Златна унция е курсът XAU към USD. Валутният код за Унции е XAU. По-долу ще намерите курсове за Златна унция и валутен конвертор.
Статистика за Златна унция
|Име
|Златна унция
|Символ
|Унция
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на XAU
|XAU към USD
|Най-популярна графика за XAU
|Графика XAU към USD
Профил на Златна унция
|Потребители
Злато
Злато
Защо се интересувате от XAU?
Искам да...Абонирам се за актуализации по имейл за XAUВзема курсове за XAU на телефона сиВзема API за валутни данни за XAU за моя бизнес