XAU - Златна унция

Златна унция е валутата на Злато. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Златна унция е курсът XAU към USD. Валутният код за Унции е XAU. По-долу ще намерите курсове за Златна унция и валутен конвертор.

Изберете валута

XAUЗлатна унция

Статистика за Златна унция

ИмеЗлатна унция
СимволУнция
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на XAUXAU към USD
Най-популярна графика за XAUГрафика XAU към USD

Профил на Златна унция

Потребители
Злато

