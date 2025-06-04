  1. Начало
ETB
ETB - Етиопски бир

Етиопски бир е валутата на Етиопия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Етиопски бир е курсът ETB към USD. Валутният код за Бирри е ETB, а символът на валутата е Br. По-долу ще намерите курсове за Етиопски бир и валутен конвертор.

Статистика за Етиопски бир

ИмеЕтиопски бир
СимволBr
По-малка единица1/100 = сантим
Символ на по-малка единицасантим
Най-популярно конвертиране на ETBETB към USD
Най-популярна графика за ETBГрафика ETB към USD

Профил на Етиопски бир

БанкнотиЧесто използвани: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
Централна банкаНационална банка на Етиопия
Потребители
Етиопия, Еритрея

