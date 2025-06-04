ETB - Етиопски бир

Етиопски бир е валутата на Етиопия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Етиопски бир е курсът ETB към USD. Валутният код за Бирри е ETB , а символът на валутата е Br. По-долу ще намерите курсове за Етиопски бир и валутен конвертор.