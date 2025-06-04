ETB - Етиопски бир
Етиопски бир е валутата на Етиопия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Етиопски бир е курсът ETB към USD. Валутният код за Бирри е ETB, а символът на валутата е Br. По-долу ще намерите курсове за Етиопски бир и валутен конвертор.
Статистика за Етиопски бир
|Име
|Етиопски бир
|Символ
|Br
|По-малка единица
|1/100 = сантим
|Символ на по-малка единица
|сантим
|Най-популярно конвертиране на ETB
|ETB към USD
|Най-популярна графика за ETB
|Графика ETB към USD
Профил на Етиопски бир
|Банкноти
|Често използвани: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Централна банка
|Национална банка на Етиопия
|Потребители
Етиопия, Еритрея
Етиопия, Еритрея
