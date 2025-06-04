WST - Самоанска тала

Самоанска тала е валутата на Самоа. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Самоанска тала е курсът WST към USD. Валутният код за Тала е WST , а символът на валутата е WS$. По-долу ще намерите курсове за Самоанска тала и валутен конвертор.