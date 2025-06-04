  1. Начало
WST - Самоанска тала

Самоанска тала е валутата на Самоа. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Самоанска тала е курсът WST към USD. Валутният код за Тала е WST, а символът на валутата е WS$. По-долу ще намерите курсове за Самоанска тала и валутен конвертор.

Статистика за Самоанска тала

ИмеСамоанска тала
Символ$
По-малка единица1/100 = Сене
Символ на по-малка единицаСене
Най-популярно конвертиране на WSTWST към USD
Най-популярна графика за WSTГрафика WST към USD

Профил на Самоанска тала

МонетиЧесто използвани: Сене10, Сене20, Сене50, $1, $2
БанкнотиЧесто използвани: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Централна банкаЦентрална банка на Самоа
Потребители
Самоа

Защо се интересувате от WST?

Искам да...

