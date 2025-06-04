WST - Самоанска тала
Самоанска тала е валутата на Самоа. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Самоанска тала е курсът WST към USD. Валутният код за Тала е WST, а символът на валутата е WS$. По-долу ще намерите курсове за Самоанска тала и валутен конвертор.
Статистика за Самоанска тала
|Име
|Самоанска тала
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сене
|Символ на по-малка единица
|Сене
|Най-популярно конвертиране на WST
|WST към USD
|Най-популярна графика за WST
|Графика WST към USD
Профил на Самоанска тала
|Монети
|Често използвани: Сене10, Сене20, Сене50, $1, $2
|Банкноти
|Често използвани: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Централна банка
|Централна банка на Самоа
|Потребители
Самоа
Самоа
Защо се интересувате от WST?
