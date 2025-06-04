  1. Начало
VND - Виетнамски донг

Виетнамски донг е валутата на Виетнам. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Виетнамски донг е курсът VND към USD. Валутният код за Донги е VND, а символът на валутата е ₫. По-долу ще намерите курсове за Виетнамски донг и валутен конвертор.

Статистика за Виетнамски донг

ИмеВиетнамски донг
Символ
По-малка единица1/10 = хао
Символ на по-малка единицахао
Най-популярно конвертиране на VNDVND към USD
Най-популярна графика за VNDГрафика VND към USD

Профил на Виетнамски донг

МонетиЧесто използвани: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
БанкнотиЧесто използвани: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
Централна банкаДържавна банка на Виетнам
Потребители
Виетнам

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17740
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789591
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.327
AUD / USD0.671079

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%