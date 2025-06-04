VND - Виетнамски донг
Виетнамски донг е валутата на Виетнам. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Виетнамски донг е курсът VND към USD. Валутният код за Донги е VND, а символът на валутата е ₫. По-долу ще намерите курсове за Виетнамски донг и валутен конвертор.
Статистика за Виетнамски донг
|Име
|Виетнамски донг
|Символ
|₫
|По-малка единица
|1/10 = хао
|Символ на по-малка единица
|хао
|Най-популярно конвертиране на VND
|VND към USD
|Най-популярна графика за VND
|Графика VND към USD
Профил на Виетнамски донг
|Монети
|Често използвани: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Банкноти
|Често използвани: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Централна банка
|Държавна банка на Виетнам
|Потребители
Виетнам
Виетнам
Защо се интересувате от VND?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за VNDВзема курсове за VND на телефона сиВзема API за валутни данни за VND за моя бизнес