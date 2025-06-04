VND - Виетнамски донг

Виетнамски донг е валутата на Виетнам. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Виетнамски донг е курсът VND към USD. Валутният код за Донги е VND , а символът на валутата е ₫. По-долу ще намерите курсове за Виетнамски донг и валутен конвертор.