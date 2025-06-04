  1. Начало
SLL - Сиералеонско леоне

Сиералеонско леоне е валутата на Сиера Леоне. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сиералеонско леоне е курсът SLL към USD. Валутният код за Леони е SLL, а символът на валутата е Le. По-долу ще намерите курсове за Сиералеонско леоне и валутен конвертор.

Изберете валута

SLLСиералеонско леоне
SLL и SLE са законно платежно средство до март 2023 г., в съответствие с ISO 4217 ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕР 173, което беше публикувано на 23 септември 2022 г.

Статистика за Сиералеонско леоне

ИмеСиералеонско леоне
СимволLe
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаc
Най-популярно конвертиране на SLLSLL към USD
Най-популярна графика за SLLГрафика SLL към USD

Профил на Сиералеонско леоне

МонетиЧесто използвани: Le10, Le50, Le100, Le500
БанкнотиЧесто използвани: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
Централна банкаБанка на Сиера Леоне
Потребители
Сиера Леоне

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.514
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789851
USD / CAD1.36719
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670992

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%