SLL - Сиералеонско леоне

Сиералеонско леоне е валутата на Сиера Леоне. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сиералеонско леоне е курсът SLL към USD. Валутният код за Леони е SLL , а символът на валутата е Le. По-долу ще намерите курсове за Сиералеонско леоне и валутен конвертор.