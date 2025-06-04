SLL - Сиералеонско леоне
Сиералеонско леоне е валутата на Сиера Леоне. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сиералеонско леоне е курсът SLL към USD. Валутният код за Леони е SLL, а символът на валутата е Le. По-долу ще намерите курсове за Сиералеонско леоне и валутен конвертор.
SLL и SLE са законно платежно средство до март 2023 г., в съответствие с ISO 4217 ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕР 173, което беше публикувано на 23 септември 2022 г.
Статистика за Сиералеонско леоне
|Име
|Сиералеонско леоне
|Символ
|Le
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|c
|Най-популярно конвертиране на SLL
|SLL към USD
|Най-популярна графика за SLL
|Графика SLL към USD
Профил на Сиералеонско леоне
|Монети
|Често използвани: Le10, Le50, Le100, Le500
|Банкноти
|Често използвани: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Централна банка
|Банка на Сиера Леоне
|Потребители
Сиера Леоне
