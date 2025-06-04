  1. Начало
LKR - Шриланкска рупия

Шриланкска рупия е валутата на Шри Ланка. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Шриланкска рупия е курсът LKR към USD. Валутният код за рупии е LKR, а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Шриланкска рупия и валутен конвертор.

Статистика за Шриланкска рупия

ИмеШриланкска рупия
Символ
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на LKRLKR към USD
Най-популярна графика за LKRГрафика LKR към USD

Профил на Шриланкска рупия

БанкнотиЧесто използвани: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
Централна банкаЦентрална банка на Шри Ланка
Потребители
Шри Ланка

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17693
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.601
GBP / USD1.34914
USD / CHF0.789826
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.309
AUD / USD0.670985

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%