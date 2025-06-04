LKR - Шриланкска рупия
Шриланкска рупия е валутата на Шри Ланка. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Шриланкска рупия е курсът LKR към USD. Валутният код за рупии е LKR, а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Шриланкска рупия и валутен конвертор.
Статистика за Шриланкска рупия
|Име
|Шриланкска рупия
|Символ
|₨
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на LKR
|LKR към USD
|Най-популярна графика за LKR
|Графика LKR към USD
Профил на Шриланкска рупия
|Банкноти
|Често използвани: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Централна банка
|Централна банка на Шри Ланка
|Потребители
Шри Ланка
Шри Ланка
Защо се интересувате от LKR?
