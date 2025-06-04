LKR - Шриланкска рупия

Шриланкска рупия е валутата на Шри Ланка. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Шриланкска рупия е курсът LKR към USD. Валутният код за рупии е LKR , а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Шриланкска рупия и валутен конвертор.