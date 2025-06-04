SRD - Суринамски долар

Суринамски долар е валутата на Суринам. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Суринамски долар е курсът SRD към USD. Валутният код за Долари е SRD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Суринамски долар и валутен конвертор.