srd
SRD - Суринамски долар

Суринамски долар е валутата на Суринам. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Суринамски долар е курсът SRD към USD. Валутният код за Долари е SRD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Суринамски долар и валутен конвертор.

Статистика за Суринамски долар

ИмеСуринамски долар
Символ$
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на SRDSRD към USD
Най-популярна графика за SRDГрафика SRD към USD

Профил на Суринамски долар

Потребители
Суринам

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.518
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789823
USD / CAD1.36716
EUR / JPY184.263
AUD / USD0.671044

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%