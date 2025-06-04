LUNA - Тера

Информация за Terra

Terra е платформа с отворен код за алгоритмични стабилни монети, които са обвързани с традиционни фиатни валути. Луна, родният токен на блокчейн мрежата Terra, достигна нов исторически връх от $90, удължавайки печалбите си за четири поредни месеца и предизвиквайки слабостта на по-широкия пазар на алткойни.

Рискове при използване на Terra

Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти с онлайн крипто портфейли, които са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Terra

