LUNA - Тера

Валутният код за Terra е LUNA. По-долу ще намерите курсове за Тера и валутен конвертор. Можете също да се абонирате за нашите валутни бюлетини с ежедневни курсове и анализи, да четете блога на Xe Currency или да вземете курсовете за LUNA в движение с нашите приложения и уебсайт Xe Currency.

LUNAТера

Информация за Terra
Terra е платформа с отворен код за алгоритмични стабилни монети, които са обвързани с традиционни фиатни валути. Луна, родният токен на блокчейн мрежата Terra, достигна нов исторически връх от $90, удължавайки печалбите си за четири поредни месеца и предизвиквайки слабостта на по-широкия пазар на алткойни.

Рискове при използване на Terra
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти с онлайн крипто портфейли, които са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Terra
Chainlink беше създаден през 2017 г. от Сергей Назаров и Стив Елис, които съавторстваха бяла книга, представяща протокола и мрежата на Chainlink с професор от Корнелския университет Ари Джуелс същата година. Chainlink действа като "мост" между блокчейн и извънблокчейн среди. Мрежата, която обслужва смарт договори, беше официално пусната през 2019 г.

Статистика за Тера

ИмеТера
По-малка единица1/100 = N/A
Символ на по-малка единицаN/A

