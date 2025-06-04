LUNA - Тера
Валутният код за Terra е LUNA. По-долу ще намерите курсове за Тера и валутен конвертор. Можете също да се абонирате за нашите валутни бюлетини с ежедневни курсове и анализи, да четете блога на Xe Currency или да вземете курсовете за LUNA в движение с нашите приложения и уебсайт Xe Currency.
Информация за Terra
Terra е платформа с отворен код за алгоритмични стабилни монети, които са обвързани с традиционни фиатни валути. Луна, родният токен на блокчейн мрежата Terra, достигна нов исторически връх от $90, удължавайки печалбите си за четири поредни месеца и предизвиквайки слабостта на по-широкия пазар на алткойни.
Рискове при използване на Terra
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти с онлайн крипто портфейли, които са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.
История на Terra
Статистика за Тера
|Име
|Тера
|По-малка единица
|1/100 = N/A
|Символ на по-малка единица
|N/A
Защо се интересувате от LUNA?
