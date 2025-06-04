  1. Начало
CZK - Чешка крона

Чешка крона е валутата на Чехия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Чешка крона е курсът CZK към USD. Валутният код за Коруни е CZK, а символът на валутата е Kč. По-долу ще намерите курсове за Чешка крона и валутен конвертор.

Статистика за Чешка крона

ИмеЧешка крона
Символ
По-малка единица1/100 = Халер
Символ на по-малка единицаh
Най-популярно конвертиране на CZKCZK към USD
Най-популярна графика за CZKГрафика CZK към USD

Профил на Чешка крона

МонетиЧесто използвани: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
БанкнотиЧесто използвани: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
Централна банкаЧешка национална банка
Потребители
Чехия

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17643
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34870
USD / CHF0.790017
USD / CAD1.36681
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670875

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%