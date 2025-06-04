CZK - Чешка крона

Чешка крона е валутата на Чехия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Чешка крона е курсът CZK към USD. Валутният код за Коруни е CZK , а символът на валутата е Kč. По-долу ще намерите курсове за Чешка крона и валутен конвертор.