CZK - Чешка крона
Чешка крона е валутата на Чехия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Чешка крона е курсът CZK към USD. Валутният код за Коруни е CZK, а символът на валутата е Kč. По-долу ще намерите курсове за Чешка крона и валутен конвертор.
Статистика за Чешка крона
|Име
|Чешка крона
|Символ
|Kč
|По-малка единица
|1/100 = Халер
|Символ на по-малка единица
|h
|Най-популярно конвертиране на CZK
|CZK към USD
|Най-популярна графика за CZK
|Графика CZK към USD
Профил на Чешка крона
|Монети
|Често използвани: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Банкноти
|Често използвани: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Централна банка
|Чешка национална банка
|Потребители
Чехия
Защо се интересувате от CZK?
