HNL - Хондураска лемпира

Хондураска лемпира е валутата на Хондурас. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Хондураска лемпира е курсът HNL към USD. Валутният код за Лемпири е HNL , а символът на валутата е L. По-долу ще намерите курсове за Хондураска лемпира и валутен конвертор.