HNL - Хондураска лемпира

Хондураска лемпира е валутата на Хондурас. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Хондураска лемпира е курсът HNL към USD. Валутният код за Лемпири е HNL, а символът на валутата е L. По-долу ще намерите курсове за Хондураска лемпира и валутен конвертор.

Статистика за Хондураска лемпира

ИмеХондураска лемпира
СимволL
По-малка единица1/100 = Сентаво
Символ на по-малка единицаСентаво
Най-популярно конвертиране на HNLHNL към USD
Най-популярна графика за HNLГрафика HNL към USD

Профил на Хондураска лемпира

МонетиЧесто използвани: Сентаво10, Сентаво20, Сентаво50
БанкнотиЧесто използвани: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
Централна банкаЦентрална банка на Хондурас
Потребители
Хондурас

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17673
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34889
USD / CHF0.789971
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670776

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%