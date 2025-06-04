  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. PAB

pab
PAB - Панамска балбоа

Панамска балбоа е валутата на Панама. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Панамска балбоа е курсът PAB към USD. Валутният код за Балбоа е PAB, а символът на валутата е B/.. По-долу ще намерите курсове за Панамска балбоа и валутен конвертор.

Изберете валута

pab
PABПанамска балбоа

Статистика за Панамска балбоа

ИмеПанамска балбоа
СимволB/.
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на PABPAB към USD
Най-популярна графика за PABГрафика PAB към USD

Профил на Панамска балбоа

Потребители
Панама

Защо се интересувате от PAB?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за PABВзема курсове за PAB на телефона сиВзема API за валутни данни за PAB за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17693
GBP / EUR1.14659
USD / JPY156.601
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789854
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.307
AUD / USD0.670904

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%