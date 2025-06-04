PAB - Панамска балбоа
Панамска балбоа е валутата на Панама. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Панамска балбоа е курсът PAB към USD. Валутният код за Балбоа е PAB, а символът на валутата е B/.. По-долу ще намерите курсове за Панамска балбоа и валутен конвертор.
Статистика за Панамска балбоа
|Име
|Панамска балбоа
|Символ
|B/.
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на PAB
|PAB към USD
|Най-популярна графика за PAB
|Графика PAB към USD
Профил на Панамска балбоа
|Потребители
Панама
Панама
