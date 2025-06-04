PAB - Панамска балбоа

Панамска балбоа е валутата на Панама. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Панамска балбоа е курсът PAB към USD. Валутният код за Балбоа е PAB , а символът на валутата е B/.. По-долу ще намерите курсове за Панамска балбоа и валутен конвертор.