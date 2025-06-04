KGS - Киргизстански сом

Киргизстански сом е валутата на Киргизстан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Киргизстански сом е курсът KGS към USD. Валутният код за Соми е KGS , а символът на валутата е лв. По-долу ще намерите курсове за Киргизстански сом и валутен конвертор.