KGS - Киргизстански сом

Киргизстански сом е валутата на Киргизстан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Киргизстански сом е курсът KGS към USD. Валутният код за Соми е KGS, а символът на валутата е лв. По-долу ще намерите курсове за Киргизстански сом и валутен конвертор.

Статистика за Киргизстански сом

ИмеКиргизстански сом
Символлв
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на KGSKGS към USD
Най-популярна графика за KGSГрафика KGS към USD

Профил на Киргизстански сом

Потребители
Киргизстан

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17695
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34914
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36641
EUR / JPY184.340
AUD / USD0.670832

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%