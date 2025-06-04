KGS - Киргизстански сом
Киргизстански сом е валутата на Киргизстан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Киргизстански сом е курсът KGS към USD. Валутният код за Соми е KGS, а символът на валутата е лв. По-долу ще намерите курсове за Киргизстански сом и валутен конвертор.
Статистика за Киргизстански сом
|Име
|Киргизстански сом
|Символ
|лв
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на KGS
|KGS към USD
|Най-популярна графика за KGS
|Графика KGS към USD
Профил на Киргизстански сом
|Потребители
Киргизстан
Киргизстан
Защо се интересувате от KGS?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за KGSВзема курсове за KGS на телефона сиВзема API за валутни данни за KGS за моя бизнес