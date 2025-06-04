  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. LRD

lrd
LRD - Либерийски долар

Либерийски долар е валутата на Либерия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Либерийски долар е курсът LRD към USD. Валутният код за Долари е LRD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Либерийски долар и валутен конвертор.

Изберете валута

lrd
LRDЛиберийски долар

Статистика за Либерийски долар

ИмеЛиберийски долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единица¢
Най-популярно конвертиране на LRDLRD към USD
Най-популярна графика за LRDГрафика LRD към USD

Профил на Либерийски долар

МонетиЧесто използвани: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
БанкнотиЧесто използвани: $5, $10, $20, $50, $100
Централна банкаЦентрална банка на Либерия
Потребители
Либерия

Защо се интересувате от LRD?

Искам да...

Абонирам се за актуализации по имейл за LRDВзема курсове за LRD на телефона сиВзема API за валутни данни за LRD за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17693
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.601
GBP / USD1.34914
USD / CHF0.789826
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.309
AUD / USD0.670985

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%