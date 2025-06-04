LRD - Либерийски долар

Либерийски долар е валутата на Либерия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Либерийски долар е курсът LRD към USD. Валутният код за Долари е LRD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Либерийски долар и валутен конвертор.