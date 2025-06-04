LRD - Либерийски долар
Либерийски долар е валутата на Либерия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Либерийски долар е курсът LRD към USD. Валутният код за Долари е LRD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Либерийски долар и валутен конвертор.
Статистика за Либерийски долар
|Име
|Либерийски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|¢
|Най-популярно конвертиране на LRD
|LRD към USD
|Най-популярна графика за LRD
|Графика LRD към USD
Профил на Либерийски долар
|Монети
|Често използвани: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Банкноти
|Често използвани: $5, $10, $20, $50, $100
|Централна банка
|Централна банка на Либерия
|Потребители
Либерия
