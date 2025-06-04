  1. Начало
IMP - Лира на Остров Ман

Лира на Остров Ман е валутата на Остров Ман. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Лира на Остров Ман е курсът IMP към USD. Валутният код за Паунди е IMP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Лира на Остров Ман и валутен конвертор.

Статистика за Лира на Остров Ман

ИмеЛира на Остров Ман
Символ£
По-малка единица1/100 = пенсове
Символ на по-малка единицаp
Най-популярно конвертиране на IMPIMP към USD
Най-популярна графика за IMPГрафика IMP към USD

Профил на Лира на Остров Ман

МонетиЧесто използвани: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
БанкнотиЧесто използвани: £1, £5, £10, £20, £50
Потребители
Остров Ман

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34904
USD / CHF0.789909
USD / CAD1.36643
EUR / JPY184.327
AUD / USD0.670857

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%