IMP - Лира на Остров Ман

Лира на Остров Ман е валутата на Остров Ман. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Лира на Остров Ман е курсът IMP към USD. Валутният код за Паунди е IMP , а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Лира на Остров Ман и валутен конвертор.