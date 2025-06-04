IMP - Лира на Остров Ман
Лира на Остров Ман е валутата на Остров Ман. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Лира на Остров Ман е курсът IMP към USD. Валутният код за Паунди е IMP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Лира на Остров Ман и валутен конвертор.
Статистика за Лира на Остров Ман
|Име
|Лира на Остров Ман
|Символ
|£
|По-малка единица
|1/100 = пенсове
|Символ на по-малка единица
|p
|Най-популярно конвертиране на IMP
|IMP към USD
|Най-популярна графика за IMP
|Графика IMP към USD
Профил на Лира на Остров Ман
|Монети
|Често използвани: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Банкноти
|Често използвани: £1, £5, £10, £20, £50
|Потребители
Остров Ман
Защо се интересувате от IMP?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за IMPВзема курсове за IMP на телефона сиВзема API за валутни данни за IMP за моя бизнес