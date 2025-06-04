MXN - Мексиканско песо

Като една от най-старите валути в Северна Америка, оригиналният мексикански песо следва дизайна на испанския сребърен долар и осемте парчета. Той беше официално законно платежно средство както в САЩ (до 1857 г.), така и в Канада (до 1854 г.). Песото беше потомък на оригиналните осем парчета, които испанското правителство издаде в Мексико, и които Мексико продължи да използва като валута след независимостта. Първоначално стабилна и безопасна валута, тя вдъхнови дизайна на Американския долар, който беше пуснат на равна стойност с мексиканското песо. През 1993 г., след няколко години инфлация и девалвация, Банката на Мексико промени своите парични политики и въведе нова валута, наречена Ню Песо (Nuevo Peso). Стойността се промени, като 1,000 стари песо станаха едно Ню Песо. През 1996 г. терминът 'Ню' беше отпаднал и сега просто се нарича мексиканско песо (MXN).