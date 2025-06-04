MXN - Мексиканско песо
Мексиканско песо е валутата на Мексико. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мексиканско песо е курсът MXN към USD. Валутният код за Песос е MXN, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Мексиканско песо и валутен конвертор.
Като една от най-старите валути в Северна Америка, оригиналният мексикански песо следва дизайна на испанския сребърен долар и осемте парчета. Той беше официално законно платежно средство както в САЩ (до 1857 г.), така и в Канада (до 1854 г.). Песото беше потомък на оригиналните осем парчета, които испанското правителство издаде в Мексико, и които Мексико продължи да използва като валута след независимостта. Първоначално стабилна и безопасна валута, тя вдъхнови дизайна на Американския долар, който беше пуснат на равна стойност с мексиканското песо. През 1993 г., след няколко години инфлация и девалвация, Банката на Мексико промени своите парични политики и въведе нова валута, наречена Ню Песо (Nuevo Peso). Стойността се промени, като 1,000 стари песо станаха едно Ню Песо. През 1996 г. терминът 'Ню' беше отпаднал и сега просто се нарича мексиканско песо (MXN).
Статистика за Мексиканско песо
|Име
|Мексиканско песо
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на MXN
|MXN към USD
|Най-популярна графика за MXN
|Графика MXN към USD
Профил на Мексиканско песо
|Прякори
|lana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
|Монети
|Често използвани: Сент50, $1, $2, $5, $10
Рядко използвани: Сент5, Сент10, Сент20, $20, $50, $100
|Банкноти
|Често използвани: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Централна банка
|Банка на Мексико
|Потребители
Мексико
Мексико
