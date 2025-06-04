  1. Начало
MXN - Мексиканско песо

Мексиканско песо е валутата на Мексико. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мексиканско песо е курсът MXN към USD. Валутният код за Песос е MXN, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Мексиканско песо и валутен конвертор.

MXNМексиканско песо

Като една от най-старите валути в Северна Америка, оригиналният мексикански песо следва дизайна на испанския сребърен долар и осемте парчета. Той беше официално законно платежно средство както в САЩ (до 1857 г.), така и в Канада (до 1854 г.). Песото беше потомък на оригиналните осем парчета, които испанското правителство издаде в Мексико, и които Мексико продължи да използва като валута след независимостта. Първоначално стабилна и безопасна валута, тя вдъхнови дизайна на Американския долар, който беше пуснат на равна стойност с мексиканското песо. През 1993 г., след няколко години инфлация и девалвация, Банката на Мексико промени своите парични политики и въведе нова валута, наречена Ню Песо (Nuevo Peso). Стойността се промени, като 1,000 стари песо станаха едно Ню Песо. През 1996 г. терминът 'Ню' беше отпаднал и сега просто се нарича мексиканско песо (MXN).

Статистика за Мексиканско песо

ИмеМексиканско песо
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на MXNMXN към USD
Най-популярна графика за MXNГрафика MXN към USD

Профил на Мексиканско песо

Прякориlana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
МонетиЧесто използвани: Сент50, $1, $2, $5, $10
Рядко използвани: Сент5, Сент10, Сент20, $20, $50, $100
БанкнотиЧесто използвани: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
Централна банкаБанка на Мексико
Потребители
Мексико

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.604
GBP / USD1.34938
USD / CHF0.789863
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670884

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%