ZAR - Южноафрикански ранд

Южноафрикански ранд е валутата на Южна Африка. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Южноафрикански ранд е курсът ZAR към USD. Валутният код за Ранд е ZAR, а символът на валутата е R. По-долу ще намерите курсове за Южноафрикански ранд и валутен конвертор.

Като търговски център, множество валути циркулираха в Южна Африка. Първата официална валута, използвана, беше гулдерът. През късния 17-ти век, риксдоларът беше използван и беше първата южноафриканска валута, която включваше хартиени банкноти. По време на британската окупация, през 1826 г., Капската колония беше поставена на стерлинговата основа, въпреки че други валути, включително испански долари, американски долари, френски франкове и индийски рупии, продължаваха да циркулират. През 1921 г. беше създадена Резервната банка на Южна Африка като централна банка. През 1961 г. южноафриканският ранд замени паунда в рамките на десетична система. Съотношението беше 2 ZAR за 1 GBP.

Статистика за Южноафрикански ранд

ИмеЮжноафрикански ранд
СимволR
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаc
Най-популярно конвертиране на ZARZAR към USD
Най-популярна графика за ZARГрафика ZAR към USD

Профил на Южноафрикански ранд

МонетиЧесто използвани: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
БанкнотиЧесто използвани: R10, R20, R50, R100, R200
Централна банкаЮжноафриканска резервна банка
Потребители
Южна Африка, Лесото, Намибия

