ZAR - Южноафрикански ранд
Южноафрикански ранд е валутата на Южна Африка. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Южноафрикански ранд е курсът ZAR към USD. Валутният код за Ранд е ZAR, а символът на валутата е R. По-долу ще намерите курсове за Южноафрикански ранд и валутен конвертор.
Като търговски център, множество валути циркулираха в Южна Африка. Първата официална валута, използвана, беше гулдерът. През късния 17-ти век, риксдоларът беше използван и беше първата южноафриканска валута, която включваше хартиени банкноти. По време на британската окупация, през 1826 г., Капската колония беше поставена на стерлинговата основа, въпреки че други валути, включително испански долари, американски долари, френски франкове и индийски рупии, продължаваха да циркулират. През 1921 г. беше създадена Резервната банка на Южна Африка като централна банка. През 1961 г. южноафриканският ранд замени паунда в рамките на десетична система. Съотношението беше 2 ZAR за 1 GBP.
Статистика за Южноафрикански ранд
|Име
|Южноафрикански ранд
|Символ
|R
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|c
|Най-популярно конвертиране на ZAR
|ZAR към USD
|Най-популярна графика за ZAR
|Графика ZAR към USD
Профил на Южноафрикански ранд
|Монети
|Често използвани: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
|Банкноти
|Често използвани: R10, R20, R50, R100, R200
|Централна банка
|Южноафриканска резервна банка
|Потребители
Южна Африка, Лесото, Намибия
