ZAR - Южноафрикански ранд

Като търговски център, множество валути циркулираха в Южна Африка. Първата официална валута, използвана, беше гулдерът. През късния 17-ти век, риксдоларът беше използван и беше първата южноафриканска валута, която включваше хартиени банкноти. По време на британската окупация, през 1826 г., Капската колония беше поставена на стерлинговата основа, въпреки че други валути, включително испански долари, американски долари, френски франкове и индийски рупии, продължаваха да циркулират. През 1921 г. беше създадена Резервната банка на Южна Африка като централна банка. През 1961 г. южноафриканският ранд замени паунда в рамките на десетична система. Съотношението беше 2 ZAR за 1 GBP.